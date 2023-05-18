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18 мая, 11:50

Быстров — об удалении Денисова: «Судья просто отреагировал на то, что увидел. Там ничего не было»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Судья Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил работу Евгения Кукуляка в матче 27-го тура чемпионата России против «Химок» (1:1).

«Кукуляк, который судил «Спартак» и «Химки», как по мне, великолепно отработал игру «Факела» и «Ростова», — сказал Быстров «СЭ». — Без свистков, не давал желтые. Похоже, получил по шее. А дальше «Химки» — «Спартак», и совершенно иная трактовка одинаковых эпизодов. Думаешь, он сам захотел и решил: «В прошлый раз не свистел, а теперь буду свистеть»? Да на него все наехали: «Почему он не давал желтые? Один лежит, а у второго мимо плеча опасно пролетело ногой». Ну и что? Нормально, доиграли 11 на 11, решили все на поле. А сейчас что?»

Быстров также оценил эпизод со второй желтой карточкой Даниила Денисова.

«Что он, специально вторую желтую показал? Нет, не специально. Просто с его стороны было видно, что игрок пошел агрессивно, плюс пострадавший симулировал, схватился за ногу, начал кричать. Судья просто отреагировал на то, что увидел. Понятно, что там ничего не было, даже дилетант бы сказал. Но если бы судья выдержал тот стиль, который был в матче «Факел» — «Ростов», то у него не было бы сомнений, показывать вторую желтую за такой эпизод или нет», — добавил Быстров.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

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Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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