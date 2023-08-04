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Сегодня, 21:32

«Динамо» предложило 5,5 миллиона евро за Бителло из «Гремио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Гремио» Бителло может перейти в «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, бело-голубые предложили за 23-летнего бразильца 5,5 миллиона евро.

Ранее в «Гремио» не подтвердили информацию об интересе к полузащитнику со стороны «Спартака» и ЦСКА.

Бителло играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Динамо (Москва)
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