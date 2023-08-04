«Динамо» предложило 5,5 миллиона евро за Бителло из «Гремио»

Сегодня, 21:32
Полузащитник «Гремио» Бителло может перейти в «Динамо», сообщает Metaratings.
По информации источника, бело-голубые предложили за 23-летнего бразильца 5,5 миллиона евро.
Ранее в «Гремио» не подтвердили информацию об интересе к полузащитнику со стороны «Спартака» и ЦСКА.
Бителло играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.
В сезоне-2022/23 он сыграл 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.