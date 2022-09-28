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28 сентября, 15:33

Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата

Иван Торопцев
Корреспондент
Динияр Билялетдинов.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата, об этом сообщил его отец Ринат Билялетдинов.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», — приводит РИА «Новости» слова Билялетдинова-старшего.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Динияр Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе российской национальной команды. На клубном уровне он выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин» и «Тракай». Футболист является чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В данный момент Билялетдинов является тренером московского клуба «Родина-2» и игроком клуба Медиалиги «Наши Парни».

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220928/bilyaletdinov-1820090565.html
Динияр Билялетдинов
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