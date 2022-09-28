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28 сентября, 15:13

Полузащитник «Ахмата» Тимофеев — о приговоре Ларину: «Я вообще в шоке. Сажают не пойми за что»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев отреагировал на приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

В среду, 28 сентября, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Функционер был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошеничество»).

«Я вообще в шоке. Всегда поддерживал и буду поддерживать Юрича. Он очень много сделал для школы, да и в целом для российского футбола. Учитывая, сколько пацанов играют в РПЛ. А его сажают не пойми за что. Просто нет слов», — приводит Sport24 слова Тимофеева.

Тимофеев — воспитанник академии «Чертаново».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-28-timofeyev-o-prigovore-larinu-ya-voobshche-v-shoke-sazhayut-ne-poymi-za-chto
Артем Тимофеев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Чертаново
Николай Ларин
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