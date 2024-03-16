Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Будущее Томпсона зависит от того, сохраним ли прописку в РПЛ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что будущее вингера команды Хорди Томпсона зависит от успехов клуба в оставшихся матчах.

«Томпсон провел с командой все сборы, он уже адаптировался. Но есть над чем работать, есть в чем прибавлять. Есть потенциал, будем пытаться его раскрывать. Останется ли он на следующий сезон? Все зависит от того, сохраним мы прописку в РПЛ или нет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Томпсон провел 2 матча за «Оренбург». Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах.