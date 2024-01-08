Кузнецов — о сильной стороне Павла Садырина: «Сумасшедшая коммуникабельность. Главное в нем — это были человеческие качества»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самой сильной стороне тренера Павла Садырина.

— В чем была главная сила Садырина?

— Сумасшедшая коммуникабельность. Во времена, когда тренеры часто бывали жесткими — не подойди! — с ним всегда общались нормально. Не злой, не грубый. К каждому футболисту мог найти подход. Главное в нем — это были человеческие качества.

— Когда он принял ЦСКА в первой лиге в 1989 году, там же вся команда уходить собиралась, в том числе и вы в «Торпедо»?

— Не было стабильности, все время прыгали из первой лиги в высшую и обратно, постоянно менялся состав, ребята приходили отслужить в армии, а потом уходили... Пал Федорыч пришел, собрал нас и говорит: «Кто хочет уходить — уходите. Я никого не держу. Но советую остаться, годок поработаем, а потом сами решите».

Я уже почти перешел в «Торпедо», но тут мне вне очереди воинское звание дали, ха-ха. Но, по-моему, это было еще до Пал Федорыча. А тогда ушли в итоге три или четыре человека. Через год мы вернулись в высшую лигу, через два — заняли второе место, через три — выиграли чемпионат. Мужик сказал — мужик сделал, — сказал Кузнецов «СЭ».

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