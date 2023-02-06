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Сегодня, 14:12

Агент: «Решение о будущем Седрика Гогуа еще не принято»

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, сообщил, что решение о будущем футболиста пока не принято.

«На данный момент решение о будущем Седрика еще не принято, он по-прежнему на просмотре. Вчера, например, он забил гол в товарищеском матче. Посмотрим, что и как будет дальше. Гогуа — отличный футболист. Сейчас он бы многим клубам РПЛ подошел», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Последним полноценным сезоном в карьере Гогуа был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-reshenie-po-budushhemu-gogua-poka-ne-prinyato/
Седрик Гогуа
Футбол
Дмитрий Селюк
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