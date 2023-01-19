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Дмитрий Селюк: «Трансфер Баринова в «Бешикташ» невозможен, этого не будет»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Трансфер Баринова в «Бешикташ» невозможен, этого не будет. Турецкие клубы не любят платить деньги за футболистов, им нужны свободные агенты. Писать можно многое, но произойдет ли это на самом деле, посмотрим. Думаю, что Баринов вряд ли перейдет туда. Они просто могут не заплатить те деньги, которые требует «Локомотив» за Баринова», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

Ранее стало известно о том, что «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Баринову контракт с зарплатой один миллион евро в год.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-perehod-barinova-v-beshiktash-nevozmozhen/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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2.00
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ТБ 2.5

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1.87

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21%

1.85
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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