Дмитрий Селюк: «Трансфер Баринова в «Бешикташ» невозможен, этого не будет»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».
«Трансфер Баринова в «Бешикташ» невозможен, этого не будет. Турецкие клубы не любят платить деньги за футболистов, им нужны свободные агенты. Писать можно многое, но произойдет ли это на самом деле, посмотрим. Думаю, что Баринов вряд ли перейдет туда. Они просто могут не заплатить те деньги, которые требует «Локомотив» за Баринова», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.
Ранее стало известно о том, что «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Баринову контракт с зарплатой один миллион евро в год.
Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за московский клуб во всех турнирах.
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Основные источники исследования