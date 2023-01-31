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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе в «Торпедо».
Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что Дмитрий Тихий может перейти в «Торпедо».
«Интерес «Торпедо»? Да, мне звонил Андрей Викторович Талалаев где-то полтора месяца назад, но до какой-то конкретики не дошло. Сейчас остался только вариант с турецким клубом», — сказал Тихий «СЭ».
В этом сезоне футболист провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования