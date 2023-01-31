Дмитрий Тихий поделился мнением о возможном переходе в «Торпедо»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе в «Торпедо».

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что Дмитрий Тихий может перейти в «Торпедо».

«Интерес «Торпедо»? Да, мне звонил Андрей Викторович Талалаев где-то полтора месяца назад, но до какой-то конкретики не дошло. Сейчас остался только вариант с турецким клубом», — сказал Тихий «СЭ».