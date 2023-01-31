Чалов забил эффектный гол в товарищеском матче против «Алании»

Сегодня, 17:23
Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметился голом в первом тайме товарищеского матча против «Алании».
Причем форварду удался очень эффектный гол: Чалов получил мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, перекинул защитника и, не давая опуститься мячу на газон, с лета вогнал его в сетку.
Российский нападающий отличился на 15-й минуте матча.
А счет в этой игре открыл хавбек Иван Обляков, который забил на 7-й минуте.
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