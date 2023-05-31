Ульянов — о возможном переходе Баринова в Европу: «Мы открыты для всех предложений»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что полузащитник Дмитрий Баринов все еще может уехать играть за границу.

«Переезд Баринова в Европу? Мы открыты для всех предложений. У нас есть совет директоров, трансферный комитет и главный тренер. Это все обсуждается. Конечно, мы хотели бы сохранить всех лучших у себя», — приводит слова Ульянова Sport24.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива».

В текущем сезоне он сыграл 33 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.