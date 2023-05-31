Сегодня, 11:55
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что полузащитник Дмитрий Баринов все еще может уехать играть за границу.
«Переезд Баринова в Европу? Мы открыты для всех предложений. У нас есть совет директоров, трансферный комитет и главный тренер. Это все обсуждается. Конечно, мы хотели бы сохранить всех лучших у себя», — приводит слова Ульянова Sport24.
Баринов — воспитанник академии «Локомотива».
В текущем сезоне он сыграл 33 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.