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Сегодня, 11:55

Ульянов — о возможном переходе Баринова в Европу: «Мы открыты для всех предложений»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что полузащитник Дмитрий Баринов все еще может уехать играть за границу.

«Переезд Баринова в Европу? Мы открыты для всех предложений. У нас есть совет директоров, трансферный комитет и главный тренер. Это все обсуждается. Конечно, мы хотели бы сохранить всех лучших у себя», — приводит слова Ульянова Sport24.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива».

В текущем сезоне он сыграл 33 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: Sport24
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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