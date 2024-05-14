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Сегодня, 09:35

В «Зените» сообщили, что подпишут новый контракт с Семаком на 5 лет с повышением зарплаты

Виктория Кравченко
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что 25 мая клуб заключит с тренером Сергеем Семаком новый контракт.

«Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что контракты также будут продлены с тренерским штабом и ключевыми игроками «Зенита».

48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он завоевал 10 трофеев с командой.

Клуб с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.

Сергей Семак
ФК Зенит
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