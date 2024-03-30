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30 марта, 15:57

Дьяков назвал ужасной игру «Динамо» в обороне в матче с «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал результат очной встречи команд в 22-м туре РПЛ.

Ростовчане на выезде одержали крупную победу над бело-голубыми — 4:1.

«Как я и говорил перед игрой, после паузы на матчи сборных не всегда фавориты подходят в хорошем состоянии, что мы вчера и увидели. Не могу сказать, что у «Динамо» прям много сборников, но кто-то был. Вчерашняя же игра «Динамо» в защите была ужасной. Хорошо, что 4:1, а не шесть или семь. В защите играли ужасно не только защитники, а команда в целом», — цитирует Дьякова Metaratings.

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.

Источник: Metaratings
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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