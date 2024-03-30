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30 марта, 15:56

Эштреков уверен, что у «Динамо» еще есть шансы побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Эштреков прокомментировал поражение бело-голубых от «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ (1:4).

«Про «беззубую» игру «Динамо» нельзя говорить. Просто «Динамо» допустило очень много ошибок в обороне. Начало встречи ничего такого не предвещало. Возможно, ошибка вратаря повлияла на дальнейший ход встречи. В обороне «Динамо» в этой игре выглядело неубедительно. Шансы побороться с «Зенитом» еще есть, впереди много игр. Сделают выводы и надеюсь, учтут ошибки», — цитирует Эштрекова Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» набрал 41 очко и сохраняет первую позицию.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Владимир Эштреков
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