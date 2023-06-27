Дьяков поделился мнением о возможном отъезде легионеров из РПЛ на фоне последних событий в России

Экс-защитник «Ростова», «Спартака» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков рассказал, что думает о возможном отъезде футболистов из чемпионата России на фоне последних событий в стране.

«Я не думаю, что так будет. В принципе, и так ситуация понятно какая. Я не совсем уверен, что футболисты начнут еще больше уезжать или меньше приезжать. Как было, так все и останется. Я думаю, это индивидуальное решение каждого футболиста, кто-то захочет уехать, кто-то останется. Тут не угадаешь», — цитирует Дьякова «Евро-футбол.ру».