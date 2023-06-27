Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:31

Дьяков поделился мнением о возможном отъезде легионеров из РПЛ на фоне последних событий в России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-защитник «Ростова», «Спартака» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков рассказал, что думает о возможном отъезде футболистов из чемпионата России на фоне последних событий в стране.

«Я не думаю, что так будет. В принципе, и так ситуация понятно какая. Я не совсем уверен, что футболисты начнут еще больше уезжать или меньше приезжать. Как было, так все и останется. Я думаю, это индивидуальное решение каждого футболиста, кто-то захочет уехать, кто-то останется. Тут не угадаешь», — цитирует Дьякова «Евро-футбол.ру».

Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005178679_dyakov__o_vozmojnom_otyezde_legionerov_iz_rpl_na_fone_poslednih_sobyitiy_v_rossii_ne_dumayu_chto_tak_budet
Виталий Дьяков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Сборная Украины нарушила регламент на молодежном чемпионате Европы-2023
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев — о назначении Мажича: «Часто иностранцы приезжают в Россию будто в Африку 80-х годов, считают нас глупыми»

Амельченко рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ