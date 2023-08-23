Дюков ответил на вопрос о перспективах возвращения клубов и сборной на международный уровень

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о наличии положительной динамики в процессе по возвращению российских клубов и сборных в европейские турниры.

«Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг. — приводит «РБ Спорт» слова Дюкова. — Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться».

Глава РФС выразил надежду, что, может быть, что-то произойдет в этом году.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.