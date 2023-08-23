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Сегодня, 15:20

Селюк: «Зениту» нужен нападающий, как Дзюба, но не за 40 миллионов»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о возможном подписании «Зенитом» форварда «Фламенго» Педро Абреу.

«Зениту», безусловно, нужен игрок штрафной площадки. Высокий, который хорошо может побороться, как Дзюба, Конате, Кордоба. Но зачем покупать за 40 миллионов? Какие 40? Зачем? Игрок забил гол, сделал 3 передачи — какие 40? У меня ощущение, что какой-то португалец их пихает. На нем просто хотят оприходовать большую сумму. Ладно, Малкома купили из «Барселоны», ну купите тогда еще кого-то у «Барселоны», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

23 августа сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры с «Фламенго» по поводу трансфера футболиста. Отмечалось, что петербургский клуб готов предложить 25 миллионов евро за 26-летнего игрока.

По итогам пяти туров клуб из Санкт-Петербурга занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Команду на данный момент возглавляет Сергей Семак. 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/selyuk-o-pedro-iz-flamengo-zenitu-nuzhen-napadayushchiy-kak-dzyuba-no-ne-za-40-millionov
Футбол
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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