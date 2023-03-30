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Сегодня, 17:31

Дюков рассказал, какие вопросы и реформы были рассмотрены на заседании РФС

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвел итоги заседания исполкома организации.

— Было рассмотрено 5 вопросов. Первый — реформа ФНЛ. Коллеги подготовили предложение по реформе второй лиги на увеличение количества матчей, которые проходили бы в равной конкурентной борьбе. Было подготовлено 4 варианта, обсуждены с клубами, комитетом проф футбола. В целом все согласны с тем, что реформа нужна. При этом безусловно решение является важным. Здесь нужна доскональная проработка. Остались вопросы как у клубов, так и у членов исполкома. В ближайшую неделю-две обсудят вопросы с участниками ФНЛ и будут найдены решения, которые бы максимально удовлетворяли бы участников турнира. Очень много вопросов связанных с переходом. Такая проработка в ближайшее время состоится. Надеюсь, в ближайшие две недели будет решение. Обсуждается два варианта.

Второй вопрос: концепция развития профессиональных соревнований мини-футбола и футзала. Принято решение: есть целевое видение турниров, которые мы хотим проводить в профессиональном футболе. Есть предложение изменить и доработать количество и состав турниров, объединить в единый периметр, также было принято важное решение проведение турниров ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов по аналогии с РПЛ и ФНЛ.

Компенсационный выплаты. Прежде всего важен вопрос для тренеров, подготавливающих футболистов. Сегодня мы договорились о том, что вместо трех выплат, которые предусмотрены в настоящий момент, будет введен единый ежегодный взнос в размере двух процентов от заработной платы для мужчин и пяти процентов для женщин. Заниматься этим будут клубы. Та сумма, которая поступает, дальше выделяется в соотношении 50 на 50, тренерам и школам. Такой подход является более справедливым и так более справедливой будет оценка подготовки футболистов.

Вопрос о внесении изменений в сфере агентской деятельности. Данный регламент исключает посредников. Агенты должны будут проходить лицензирование. В прошлом году ФИФА внес изменения в регламент регулирования агентской деятельности.

Пятый вопрос: новые правила лицензирования для клубов Второй лиги. Основное изменение — исключение возможности допуска и процедуры лицензирования не по спортивному принципу.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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