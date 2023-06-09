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Сегодня, 15:56

Дюрица считает, что следующий сезон не станет последним для Дзюбы в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица рассказал, что думает о нападающем железнодорожников Артеме Дзюбе.

«Знаю, что Дзюба продлил контракт с «Локомотивом» на один год, но мне кажется, что следующий сезон не станет для него последним в команде — он способен блистать там еще несколько лет. Здорово, что Артем оказался в «Локомотиве» и помог команде выйти из тяжелой ситуации. Дзюба доказал, что является настоящим профессионалом и одним из лучших игроков российского чемпионата. Думаю, он сможет держать себя в отличной форме еще несколько лет. Если Дзюба проведет хороший сезон, будет полезен на поле и забьет много голов, «Локомотив» снова продлит его контракт — нет никаких сомнений», — приводит «РБ Спорт» слова Дюрицы.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В мае железнодорожники объявили о продлении контракта с футболистом по системе «1+1».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yan-dyuritsa-sleduyushhij-sezon-ne-stanet-poslednim-dlya-dzyuby-v-lokomotive-on-sposoben-blistat-tam-eshhe-neskol-ko-let/
Артем Дзюба
Ян Дюрица
Футбол
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