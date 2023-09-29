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Сегодня, 20:39

Джудович опроверг слова Непомнящего о договорном матче «Томи» с нальчикским «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович заявил о том, что ему ничего не известно о потенциально договорных матчах, которые мог играть его клуб.

«Я могу сказать честно, что как футболист ничего не знал о каких-либо договоренностях. Вообще впервые слышу, что матчи против «Томи» могли быть договорными. Для меня это обсуждать несерьезно», — приводит слова Джудовича Metaratings.ru.

Нальчикский «Спартак» выступал в Российской Премьер-Лиге с 2006 по 2012 год. Наивысшим достижением команды стало шестое место в сезоне 2010 года, а также выход в четвертьфинал Кубка России сезона-2007/08.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzhudovich-oproverg-slova-nepomnyashego-o-dogovornom-matche-tomi-s-nalchikskim-spartakom-289630/
Миодраг Джудович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Томь
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