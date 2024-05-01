Адвокат Жорин: «У РФ немало шансов, что дубайская юстиция выдаст Промеса нашей стране»

Адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о закрытии дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае.

«Закрытое дело о ДТП в Дубае не повлияет на решение дубайских властей о выдаче футболиста либо в одну, либо в другую страну, — сказал Жорин «СЭ». — Напротив, если бы дело было не закрыто и его бы признали виновным по делу о ДТП в Дубае и назначили бы ему наказание исправительной работой, к примеру, то в этом случае его бы никуда не выдали до того момента, пока бы он это наказание не отбыл. Учитывая, что дело о ДТП закрыто, фактически у дубайских властей пропала преграда, чтобы выдать Промеса в одну из двух стран».

Также адвокат спрогнозировал вероятность экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды.

«По сути, на чаше правосудия со стороны Нидерландов — это тяжесть преступления (контрабанты наркотиков), национальное и международное право. А на чаше весов Российской Федерации — воля к победе, хорошее отношение дубайских властей к РФ и формальные основания в виде преступления футболиста. Тяжесть того, что инкриминируют РФ Промесу, значительно меньше, чем тяжесть того, в чем признали виновность Промеса в Нидерландах. Что касается тяжести наказания, то здесь больше аргументов у Нидерландов. Но что-то мне подсказывает, что воля к победе у России в этом вопросе сильнее и принципиальнее. Сказать, какое решение в итоге примут дубайские власти и суд, крайне сложно, поскольку различные аргументы на чаше весов. Все же думаю, что у РФ немало шансов, что дубайская юстиция займет сторону именно России и выдаст Промеса нашей стране. В любом случае я, как гражданин России, желаю победы российским властям в вопросе заполучения Промеса себе», — добавил Жорин.

На данный момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.