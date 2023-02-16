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Сегодня, 14:58

Экс-агент Олусегуна заявил, что летом положит на стол «Краснодара» много предложений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Таддеус Идама заверил, что по-прежнему работает с Олакунле Олусегуном.

«Мы по-прежнему в контакте с Олакунле, нас связывают крепкие отношения. Что касается ситуации с «Ниццей», многого рассказывать я не могу, скажу лишь, что клубы не договорились по бизнес-вопросам. Но летом все будет отлично. Были ли варианты кроме «Ниццы»? Летом мы положим на стол «Краснодара» много предложений. Работаю ли я с Олусегуном? Да, именно так. Мы идем вместе с игроком, он верит в то, что мы делаем», — приводит слова Идама «РБ Спорт».

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-agent-oluseguna-letom-my-polozhim-na-stol-krasnodara-mnogo-predlozhenij/
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