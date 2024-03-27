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27 марта, 20:44

Экс-арбитр ФИФА Хусаинов признался, что подрабатывает курьером в Москве

Алина Савинова
Сергей Хусаинов.
Фото Дмитрий Солнцев., архив «СЭ»
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, что подрабатывает курьером в Москве. Ранее специалист отмечал, что получает минимальную пенсию.

«Развожу пирожки. Без машины, своим ходом развожу заказы по Москве в термосумке. В Сокольниках есть ресторан «Эчпочмак», и я курьер там. Договорился, чтобы по субботам-воскресеньям только не нагружали заказами, так как периодически турниры в выходные проводятся. Начальство сказало: «Не вопрос — все для вас», — приводит «Чемпионат» слова Хусаинова.

Будучи футболистом, Хусаинов выступал за махачкалинское «Динамо», а также за молодежные команды московского «Динамо» и «Торпедо». В 1994 году он тренировал сборную России среди игроков до 19 лет.

Всего за свою карьеру судьи Хусаинов обслужил 74 матча в высшей лиге чемпионата СССР и 183 игры — в чемпионате России. В 1999 году специалист завершил судейскую карьеру.

Источник: Чемпионат
Футбол
Сергей Хусаинов
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