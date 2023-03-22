Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина об «обиженном маленьком мальчике».

«Я не видел слов Карпина! Мне кто-то что-то сказал... Мне уже смешно! Кто следующий, что скажет в мой адрес? Чего они боятся и на что рассчитывают — не знаю. Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как. Пускай говорят! Я не воспринимаю всерьез эти слова! У них звездочки над головой летают, знаете, да? Меня вообще не задевают его слова — никак. Придет время, и мы все скажем. Смысл мне общаться с Карпиным? У меня ни с кем проблем нет, не ссорился и не собираюсь. У этих людей просто звезды летают — ну, и пускай, какая разница. Карпин же не один такой, еще есть много таких, которые пытаются меня задеть. Ну, и пускай дальше это делают. Надо быть проще, с улыбкой на лице», — заявил Мостовой в интервью «РБ Спорт».

Александр Мостовой и Валерий Карпин играли в одно время за «Сельту», «Спартак» и сборную России. Вместе футболисты провели 258 матчей во всех командах.