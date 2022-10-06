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Сегодня, 22:28

Бояринцев: «Хочется, чтобы Соболев забивал столько же, сколько и Холанн»

Бояринцев поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Соболева
Руслан Минаев

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

«У Соболева неплохая результативность. Нападающий, который выступает за команду с большими амбициями должен забивать мячи. Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд. На уровне российского чемпионата Соболев выделяется, но оценивать его шансы в Европе можно только по матчам за сборную с сильными командами или в еврокубках, чтобы понять на каком он уровне. Я не сомневаюсь, что Александр может заиграть в Европе. Данные у него хорошие», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за «Спартак» 14 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-pust-sobolev-zabivaet-stol-ko-zhe-skol-ko-i-holand/
Александр Соболев
Денис Бояринцев
Эрлин Холанн
ФК Спартак (Москва)
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