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Сегодня, 19:03

Экс-футболист «Зенита» Радимов заявил, что хоккеистов невозможно перепить

Алина Савинова
Владислав Радимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался об отношении хоккеистов к алкоголю.

«Хоккейщиков перепить сложно? Да это невозможно! Это точно!» — заявил он в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее экс-футболист рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать из РПЛ.

Радимов завершил карьеру в 2008 году. Будучи футболистом, он играл за ЦСКА, «Крылья Советов», «Зенит», испанский клуб «Реал Сарагоса», болгарский «Левски» и другие команды.

Радимов является чемпионом Болгарии сезона-2000/01, а также чемпионом России (2007).

Владислав Радимов
Футбол
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