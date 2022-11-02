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Сегодня, 18:21

Экс-игрок «Краснодара» Деменко считает Гончаренко главным претендентом на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко больше других заслуживает стать лучшим тренером октября в РПЛ.

«Я бы отдал эту награду Гончаренко. Да, «Урал», например, не играл с «Зенитом» и «Спартаком», но команда не проиграла пять туров подряд, такого я даже не припомню. Это большая редкость для «Урала».

Но хочется также отметить и Семака с «Зенитом» — команда уверенно лидирует и поддерживает статус, при нем команда уже давно показывает стабильную игру, а поддерживать такой уровень не так просто», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

На приз претендуют Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).

«Урал» занимает 11-е место в РПЛ с 17 очками. В октябре команда Гончаренко провела 5 матчей, одержала в них 4 победы и сыграла одну игру вничью.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-goncharenko-zasluzhil-priz-treneru-oktyabrya-v-rpl-no-semak-by-l-luchshim-v-pervom-kruge/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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