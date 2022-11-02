Экс-игрок «Краснодара» Деменко считает Гончаренко главным претендентом на звание лучшего тренера октября в РПЛ

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко больше других заслуживает стать лучшим тренером октября в РПЛ.
«Я бы отдал эту награду Гончаренко. Да, «Урал», например, не играл с «Зенитом» и «Спартаком», но команда не проиграла пять туров подряд, такого я даже не припомню. Это большая редкость для «Урала».
Но хочется также отметить и Семака с «Зенитом» — команда уверенно лидирует и поддерживает статус, при нем команда уже давно показывает стабильную игру, а поддерживать такой уровень не так просто», — цитирует Деменко «РБ Спорт».
На приз претендуют Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).
«Урал» занимает 11-е место в РПЛ с 17 очками. В октябре команда Гончаренко провела 5 матчей, одержала в них 4 победы и сыграла одну игру вничью.
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