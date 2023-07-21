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Сегодня, 18:43

Масалитин: «ЦСКА в новом сезоне создаст много проблем «Зениту»

Мария Гусева
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от сезона РПЛ-2023/24.

«ЦСКА по сезону создаст много проблем питерцам, но армейцам надо прибавлять в организации игры, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина. — Нельзя же всегда играть от обороны. В целом у ЦСКА самая сильная оборона в нашем чемпионате, если исключить травмы Дивеева и небольшие повреждения Мойзеса. «Армейцам» надо укрепить среднюю линию, потому что по сезону нельзя выступать с Мендесом и Зделаром».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак».

Источник: Евро-футбол
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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