Эменике, Домингес, Карадениз сыграют в матче памяти Цымбаларя в команде Карреры

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном отсутствии Эрика Абидаля, Эммануэля Адебайора и Рикарду Куарежмы в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Уверен, что состав в любом случае будет хорошим — с известными российскому болельщику фамилиями. Главная же задача РФС — напомнить историю нашего футбола, почтить память Ильи и рассказать историю молодым ребятам. Это встреча друзей, а на нее важно приезжать с желанием, уважением к истории страны, а не просто за деньги и без каких-либо гарантий и обязательств по общению с журналистами, болельщиками», — сказал Терешин «СЭ».

Также в РФС сообщили, что участие в матче примет экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике.

«Приедут те, кто этому будет соответствовать. Уверен, те же Эменике, Короман, Домингес, Карадениз, Ари — как минимум не менее интересны нашим болельщикам. Эти игроки — часть истории нашего футбола. Как и тренеры, которые возглавят две команды — Романцев и Черчесов против Семина и Карреры. Это афиша!» — добавил Терешин.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.