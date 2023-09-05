Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:39

Геркус ответил, сказывается ли работа Карпина в сборной на результатах «Ростова»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался по поводу совмещения работы Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

«Давайте пока сборную оставим в стороне, потому что пока по какой-то только им понятной логике они не участвуют ни в каких отборах и в обозримой перспективе пока, вроде, участвовать не будут. Если бы мы переходили в Азию, они могли бы в теории начать осенью играть в отборочном турнире. У них была бы цель, и тогда мы сквозь призму этой цели могли бы рассматривать сборную. Пока сейчас они могут делать что угодно на самом деле. Это некое развитие игроков мы не может оценить — есть оно или нет. Что касается «Ростова», он действительно выступает хуже, чем в прошлом году: и играет хуже, и результаты хуже. Но давайте вспомним, что у «Ростова» была феноменальная статистика по пробиваемым пенальти в прошлом сезоне. В прошлом сезоне они поставили рекорд, в этом году этого, очевидно, нет, и каких-то новых идей «Ростов» пока предложить не может», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а в июле 2021-го был назначен главным тренером сборной России. В ноябре прошлого года РФС продлил контракт со специалистом до августа 2024-го.

После 7 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Илья Геркус
1
0
Читайте также
Финалист Кубка Стэнли Худобин подписал контракт с клубом ВХЛ «Сокол»
Президент МОК Томас Бах призвал допустить к Олимпиаде россиян, не поддерживающих СВО
Handelsblatt узнала о гибели солдат ВСУ на минах времен Второй мировой войны
Хакеры взломали сайты минобороны и сейма Латвии
Членов китайской ОПГ осудили в Петербурге за обман туристов из КНР
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: планы на осень 2023 года
Геркус — о вызове 49 игроков в сборную: «Меня это забавляет, если честно»
Сборная России: расписание матчей в сентябре 2023 года — даты и время начала игр
Сборная России: актуальный состав на матчи сентября
Агент Головина рассказал, когда игрок вернется в расположение «Монако» из сборной России
На сентябрьский сбор национальной команды России вызваны еще шесть игроков
Карпукас о сборной России: «Надеюсь, получится дебютировать. Рад попаданию в итоговый список»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Геркус — о критике Семаком судейства: «Для «Зенита» спад — необычно, поэтому они начинают искать причины во вне»
Геркус: «Локомотив» ставит себя в заведомо худшие условия, отказываясь от легионеров»
Спортивный юрист Алексеев заявил, что нет оснований для технического поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»
Общее собрание РПЛ согласовало обмен кругами между «Сочи» и «Спартаком»
Угаров: «Не вижу проблем, что Акинфеев отвернулся от Фернандеса, когда пожимал руку»
Агент Дивеева: «Восстановление идет по плану. Игорь должен уже передвигаться без костылей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол в ворота ЦСКА

Геркус: «Локомотив» ставит себя в заведомо худшие условия, отказываясь от легионеров»