Геркус ответил, сказывается ли работа Карпина в сборной на результатах «Ростова»

Сегодня, 00:39
Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался по поводу совмещения работы Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.
«Давайте пока сборную оставим в стороне, потому что пока по какой-то только им понятной логике они не участвуют ни в каких отборах и в обозримой перспективе пока, вроде, участвовать не будут. Если бы мы переходили в Азию, они могли бы в теории начать осенью играть в отборочном турнире. У них была бы цель, и тогда мы сквозь призму этой цели могли бы рассматривать сборную. Пока сейчас они могут делать что угодно на самом деле. Это некое развитие игроков мы не может оценить — есть оно или нет. Что касается «Ростова», он действительно выступает хуже, чем в прошлом году: и играет хуже, и результаты хуже. Но давайте вспомним, что у «Ростова» была феноменальная статистика по пробиваемым пенальти в прошлом сезоне. В прошлом сезоне они поставили рекорд, в этом году этого, очевидно, нет, и каких-то новых идей «Ростов» пока предложить не может», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а в июле 2021-го был назначен главным тренером сборной России. В ноябре прошлого года РФС продлил контракт со специалистом до августа 2024-го.
После 7 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -