Геркус ответил, сказывается ли работа Карпина в сборной на результатах «Ростова»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался по поводу совмещения работы Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

«Давайте пока сборную оставим в стороне, потому что пока по какой-то только им понятной логике они не участвуют ни в каких отборах и в обозримой перспективе пока, вроде, участвовать не будут. Если бы мы переходили в Азию, они могли бы в теории начать осенью играть в отборочном турнире. У них была бы цель, и тогда мы сквозь призму этой цели могли бы рассматривать сборную. Пока сейчас они могут делать что угодно на самом деле. Это некое развитие игроков мы не может оценить — есть оно или нет. Что касается «Ростова», он действительно выступает хуже, чем в прошлом году: и играет хуже, и результаты хуже. Но давайте вспомним, что у «Ростова» была феноменальная статистика по пробиваемым пенальти в прошлом сезоне. В прошлом сезоне они поставили рекорд, в этом году этого, очевидно, нет, и каких-то новых идей «Ростов» пока предложить не может», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а в июле 2021-го был назначен главным тренером сборной России. В ноябре прошлого года РФС продлил контракт со специалистом до августа 2024-го.

После 7 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков.