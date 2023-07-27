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Сегодня, 16:24

Эмерсон считает, что Дзюбу можно назвать одним из легендарных футболистов РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Эмерсон поделился мнением о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюба — умный футболист, плюс габаритный, конечно, очень непросто против него играть. Вдобавок ко всему он очень опытный. Можно ли сказать, что он один из легендарных футболистов РПЛ? Думаю, не только мы с вами так считаем, но и вся Россия. Дзюба — один из лучших футболистов РПЛ за последнее время и он подтверждает это своей статистикой. Поэтому да, можно так сказать», — цитирует Эмерсона «РБ Спорт».

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В текущем сезоне он провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-merson-dzyuba-odin-iz-luchshih-futbolistov-rpl-za-poslednee-vremya/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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