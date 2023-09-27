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Эменике: «Размышлял о том, чтобы переехать со своей семьей в Москву»

Микеле Антонов
Корреспондент
Эммануэль Эменике.
Фото Александр Богомолов
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» заявил о готовности переехать с семьей в Москву.

— Вы поиграли в Турции, Англии, Греции, Бельгии... Время в «Спартаке» — лучшее в карьере?

— Пожалуй, да! Не думал, что мне удастся сыграть за такой большой клуб, и, конечно, не жалею о времени, проведенном в красно-белых цветах. Более того, я даже размышлял о том, чтобы переехать со своей семьей в Москву. Я бы с радостью жил в этом городе.

— А хотели бы получить паспорт РФ?

— Почему нет? Я был во многих странах, но, если честно, единственное место, помимо Нигерии, где бы я остался, — это Москва. Меня всегда тепло принимали в России. Если бы я еще нашел здесь работу, было бы совсем идеально.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, перейдя из «Фенербахче». Нападающий провел 49 матчей за московскую команду, в которых забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.

Валерий Карпин и&nbsp;Эммануэль Эменике в &laquo;Спартаке&raquo;. «Карпин не отвечает на сообщения, но все равно он для меня — второй отец!» Эменике — о «Спартаке», Дзюбе и России

Эммануэль Эменике
ФК Спартак (Москва)
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