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Сегодня, 04:15

Эммерсон: «Урал» расцвел с приходом Гончаренко»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о работе под руководством главного тренера Викторе Гончаренко.

— Четче все стало, организованнее, — приводит слова Эммермона Sport24. — Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела.

— С Гончаренко вы одержали первую победу в сезоне. Остался багаж Шалимова?

— Его вообще не осталось! Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа.

«Урал» в последнем матче обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. Екатеринбуржцы с 7 очками занимают седьмое место в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-02-emmerson-yuran-slozhnyy-chelovek-yesli-ty-yego-podchinennyy-tebe-luchshe-pomalkivat-ne-khotelby-s-nim-yeshche-rabotat
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
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