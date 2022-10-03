Эммерсон: «Урал» расцвел с приходом Гончаренко»

Защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о работе под руководством главного тренера Викторе Гончаренко.

— Четче все стало, организованнее, — приводит слова Эммермона Sport24. — Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела.

— С Гончаренко вы одержали первую победу в сезоне. Остался багаж Шалимова?

— Его вообще не осталось! Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа.

«Урал» в последнем матче обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. Екатеринбуржцы с 7 очками занимают седьмое место в РПЛ.