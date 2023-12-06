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Сегодня, 16:42

Еремякин считает, что «Оренбург» договорился с «Локомотивом» по трансферу Веры

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о ситуации с переходом полузащитника клуба Лукаса Веры в «Локомотив».

«Не могу точно сказать, на какой стадии находятся переговоры. По всем вопросам, которые они обратились к нам, мы озвучили нашу позицию. Официальное предложение от «Локомотива» получили, но сейчас окончательного ответа нет, ждем. Мы будем обговаривать вопросы, связанные с трансфером. Свой ответ давно мы дали, но от них ничего не последовало. Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть», — приводит слова Еремякина Metaratings.ru.

28 ноября журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что между клубами уже идет обмен документами и, когда аргентинец пройдет медицинское обследование, он подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

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26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 10 результативных передач в 47 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

После 17 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» — 14-й.

Источник: Metaratings.ru
Лукас Вера
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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