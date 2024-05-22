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Сегодня, 00:32

Алдонин: «Считаю, конечно, Набабкин — это легенда ЦСКА!»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал уход Кирилла Набабкина из стана красно-синих.

«Кирилл в составе ЦСКА провел прекрасную карьеру. Считаю, конечно, это легенда ЦСКА! Тут ни прибавить, ни убавить. Замечательные годы, очень долго выступал, дольше него — только Игорь Акинфеев. В клубе он добился всего. Но годы берут свое. Я только не знаю, как у Кирилла со здоровьем. Будет ли он продолжать играть дальше или закончит карьеру. В любом случае желаю ему крепкого здоровья. Если у него есть желание, то почему еще не поиграть», — цитирует Legalbet Алдонина.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Вместе с московской командой он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за армейцев защитник провел 321 матч, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.

Кирилл Набабкин. ЦСКА объявил об уходе Набабкина после окончания сезона
Источник: https://legalbet.ru/news/aldonin-nababkin-legenda-tcska-on-provyol-prekrasnuyu/
Евгений Алдонин
Кирилл Набабкин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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