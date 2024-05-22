Алдонин: «Считаю, конечно, Набабкин — это легенда ЦСКА!»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал уход Кирилла Набабкина из стана красно-синих.

«Кирилл в составе ЦСКА провел прекрасную карьеру. Считаю, конечно, это легенда ЦСКА! Тут ни прибавить, ни убавить. Замечательные годы, очень долго выступал, дольше него — только Игорь Акинфеев. В клубе он добился всего. Но годы берут свое. Я только не знаю, как у Кирилла со здоровьем. Будет ли он продолжать играть дальше или закончит карьеру. В любом случае желаю ему крепкого здоровья. Если у него есть желание, то почему еще не поиграть», — цитирует Legalbet Алдонина.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Вместе с московской командой он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за армейцев защитник провел 321 матч, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.