Хавбек «Крыльев» Ежов — об игре с «Уралом»: «Помазун выдал прекрасный матч, но мы свои голы забили»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1).

«Всем была нужна победа. Как и предполагалось, получилась тяжелая, равная игра, битва была. «Уралу» очки нужны, мы тоже долго не выигрывали. В первом тайме могли заканчивать игру, но подвела реализация. Могло быть все что угодно, но я считаю, что мы сегодня хорошую игру показали, у нас много моментов было. Помазун прекрасный матч выдал, но мы свои голы забили и выиграли наконец-то, — цитирует Ежова Metaratings.ru. — В ситуации с Газинским у меня свело ноги, а он некорректно просил меня подняться. Он мне сказал некоторые слова, потом я ему. Ничего особого».

На данный момент «Крылья Советов» с 25 очками занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, «Урал» набрал 16 очков и находятся на 12-й позиции.

26-летний Ежов провел в этом сезоне 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.