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Сегодня, 14:42

Беленов считает, что «Факел» займет место в первой десятке по итогам сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Александр Беленов считает, что воронежский клуб займет место в первой десятке РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Я считаю, что мы неплохо провели первую половину чемпионата, мы достойно играли в последних матчах. Не загадываю, какое место мы займем, на что претендуем, надо двигаться от игре к игре. Однако, я думаю, что место в десятке мы займем, у нас все для этого есть», — приводит слова Беленова ТАСС.

После 15 матчей «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19262529
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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