В субботу, 22 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом».

Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Факел» после 13 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Ростов» идет четвертым — 25 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.