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Сегодня, 10:30

Фассон назвал причины, по которым лидеры РПЛ в 22-м туре потеряли очки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

«Я недоволен этим результатом, как и вся команда. Мы должны были выигрывать этот матч. Но мы имеем то, что имеем. Надо готовиться к следующей игре, которая будет совсем скоро. Все лидеры в этом туре потеряли очки? Чемпионат в России непростой. Даже клубы из нижней части турнирной таблицы играют достойно, поэтому бывают такие результаты», — приводит слова Фассона «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ. Команда с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в чемпионате.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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