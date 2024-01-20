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РПЛ

Сегодня, 23:09

Щербаченко — про Кругового: «ЦСКА отплатил «Зениту» той же монетой за Фернандеса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал летний переход защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Круговой — это сегодня редкий случай, когда игрок уходит из топ-клуба за игровой практикой. ЦСКА тоже большой клуб, но чемпионом давно не становился. Это обратная ситуация по сравнению с переходом Ахметова из «Краснодара» в «Зенит». Как сказал Василий Уткин, Ахметов теперь получит более комфортную скамейку. То, что Кругового отправляют до конца сезона в «Зенит-2», это воспитательная мера. Но лучше все-таки играть во второй лиге, чем просто бегать по кругу на стадионе. Ради больших целей чем-то нужно жертвовать. Ну и, может, разум еще возобладает и «Зенит» отпустит Кругового в ЦСКА зимой. Ну а ЦСКА отплатил «Зениту» той же монетой за Марио Фернандеса», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне РПЛ Круговой провел за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его соглашение с клубом истекает летом. Он подписал предварительный контракт с ЦСКА, после чего был отправлен в «Зенит-2» до конца сезона-2023/24.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Федор Щербаченко
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