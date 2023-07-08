Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию о переходе полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Вчера весь день писали, что Медина в «Спартаке»? Ну, раз написали, значит Медина в «Спартаке». Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьего-то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в «Спартаке».

Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд», — приводит слова Федотова matchtv.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. На его счету 45 матчей за армейский клуб, в которых он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.