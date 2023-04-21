Илья Садыгов: «Глушаков в бане крепкий. Но не перебарщивает»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, что в команде возник конфликт из-за его попадания в стартовый состав. Он также прокомментировал, что хавбека Резиуана Мирзова убрали из заявки.

— С Мирзовым странная ситуация: я играю центрального нападающего, он — крайнего. Мы не конкуренты на одну позицию. У меня с Резиуаном хорошие отношения. Когда я забил «Крыльям», он был первым, кто подбежал и меня поздравил.

Допускаю, что у него были недопонимания с тренерским штабом. Но не из-за меня. Уверен, дело было в другом.

— Какие ощущения, когда впервые выходишь в старте и забиваешь Акинфееву?

— Как бы ни сложилась карьера, матч с ЦСКА навсегда останется в памяти. Словами такое не описать. Это просто лучший день!

— Глушаков сказал: «Садыгов забил, потому что сходил со мной в баню».

— Да мы всей командой регулярно ходим, но я один раз пропустил. А незадолго до матча снова пришел, поэтому Глушак и пошутил, что все так совпало. Он же главный любитель бани, ха-ха! Кстати, в парилке он крепкий. Но не перебарщивает. Хотя рекорды мы не ставили, конечно.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.