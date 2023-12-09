Форвард «Крыльев Советов» Шитов: «Каждый мечтает забить «Спартаку» — а у меня случай отдельный»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов поделился впечатлениями от гола «Спартаку» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Форвард самарского клуба выступал за красно-белых с 2020 по 2022 год.

«Оказалось, можно было спокойно с мячом забегать в ворота. А я бежал и не видел, есть ли кто сзади. Просто понимал: вот сейчас забью «Спартаку». Клубу, которому, думаю, каждый мечтает забить — а у меня случай отдельный. Счастье переполняло. Матч весь необычный был. «Крылья» в этом сезоне наладили реализацию — в прошлом играли не хуже, просто отдавали свои матчи. Вот и со «Спартаком» нам теперь реализация помогла. Не забей два первых же своих момента — все могло пойти иначе. А взять нашу ничью с «Оренбургом». Думаю, если бы мы забили в первом тайме, игра сложилась бы по-другому», — приводит слова нападающего Sport24.

В этом сезоне 20-летний футболист провел 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 2 двумя результативными передачами.