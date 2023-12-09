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РПЛ

Сегодня, 16:27

Осинькин — о поражении от «Спартака»: «Понимаем, что у ворот «Крыльев» все было небезупречно»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 18-го тура РПЛ.

— Мы выиграли последние три матча у «Спартака», все были домашние. Один был громкий по счету, один сверх важный для нас. Где-то в душе понимал, что так всегда невозможно. Понимал, что все что угодно могло повлиять на исход матча. При счете 2:0 было сложно претендовать на какие-то очки. Мы как могли оказывали давление на «Спартак». Прекрасно понимаем, что у наших ворот все было небезупречно. Какие-то моменты возникали у наших ворот, потому что мы сделали перекос в сторону атаки. Мы пропускаем третий, после этого уже мы доигрывали матч, хотя мы пытались максимально агрессивно играть. Но исход матча уже был понятен, — сказал Осинькин.

— Почему так быстро пропустили первые два гола?

— Первая минута — удар не показался мне вообще опасным. Маленький рикошет и все. Как на это можно повлиять? Не хочется здесь лезть в детали и ставить оценки после того, как мяч по случайности попал в другой угол. Мы не можем повлиять на некоторые вещи. Нельзя сказать, что мы не подготовились, но должны реагировать на это. Перед вторым голом стали играть слишком разорвано, оставили много пространства. Второй гол — случайность, глупость. Такое тоже может быть. Сегодня была наша очередь получить этот рикошет.

— Почему Карпицкий почти не играет?

— Егор пришел к нам перед стартом чемпионата, не прошел сборы. Не хватило времени на адаптацию. Он перспективный и интересный футболист. Но мы понимаем, что нам нужна чуть большая готовность в ведении единоборств, физической борьбе. В чемпионате Белоруссии нет такой интенсивности игры, к ней надо привыкать. Ни в коем случае не отворачиваемся от него — это наше будущее и перспектива. Сегодня он мог выйти, но утром он заболел — у него температура. Почти никто из молодежи не был здоров весь этот недельный цикл.

«Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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