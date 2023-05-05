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Сегодня, 11:51

Камано: «Чувствую себя русским. Почему бы не получить гражданство России?»

Виталий Косик
Корреспондент
Франсуа Камано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о возможном получении российского гражданства.

«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад. Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», — приводит слова Камано Sport24.

Камано выступает за железнодорожников с лета 2020 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-afrikanskiy-forvard-lokomotiva-kamano-chuvstvuyu-sebya-russkim-pochemuby-ne-poluchit-grazhdanstvo-rossii
Франсуа Камано
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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