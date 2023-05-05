Камано: «Чувствую себя русским. Почему бы не получить гражданство России?»

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о возможном получении российского гражданства.

«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад. Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», — приводит слова Камано Sport24.

Камано выступает за железнодорожников с лета 2020 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.