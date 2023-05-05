Савин заявил, что в «Торпедо» не отстраняют футболистов из-за шуток и улыбок

Президент «Торпедо» Ярослав Савин подчеркнул, что в команде футболистов не отстраняют из-за шуток и улыбок на тренировке.

«Пишут, что кого-то отстранили из-за улыбок и шуток. Конечно, это неправда. Напротив, с приходом Клотета в клубе установилась позитивная атмосфера. За шутки и улыбки не отстраняют. Такая версия могла возникнуть только из-за недопонимания. Дело точно не в улыбках. Все причины тренер лично обсуждает с игроками», — приводит слова Савина Sport24.

Ранее появилась информация, что Кутепов, а также Равиль Нетфуллин и Юрий Журавлев были удалены из командного чата «Торпедо».