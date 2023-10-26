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26 октября, 19:50

Футболист «Локомотива» Магкеев помог с реабилитацией раненному в ЛНР ребенку

Станислав Магкеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев оказал помощь в реабилитации ребенка из ЛНР, получившего тяжелое ранение после обстрела автостанции в Алчевске.

Девятилетний Артем, пострадавший от обстрела в марте 2023 года, провел около двух недель в реанимации больницы Луганска. Узнавший о ситуации Магкеев начал помогать мальчику в восстановлении и реабилитации.

«Поначалу он прислал нам подушку, плед, подписанный игроками команды мяч — чтобы у Артема настроение получше было. Потом оплатил поездку в Ессентуки на реабилитацию — из-за ранения нарушилась функция поджелудочной железы, скакал сахар... Вот так уже почти полгода Стас нас поддерживает и материально, и морально. Сейчас решаем, нужна ли операция по удалению осколка, который застрял в межпозвоночном диске: с одной стороны, есть показания для удаления, с другой — пока вроде сильно он не мешает. Стас готов помогать с переездом в Москву и с самой операцией. Несмотря на то что сам он сейчас восстанавливается после травмы, находит время созвониться, пообщаться по видеосвязи и поддержать Артема. Очень рады, что он появился в нашей жизни и так сильно помогает», — сказала Вера, мама пострадавшего мальчика.

Помимо помощи непосредственно Артему Магкеев поддержал и Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу: помог закупить необходимые медикаменты и некоторое медицинское оборудование. Кроме того, футболист поддерживает и других детей.

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