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Гаджиев: «Смена спортивного гражданства Тикнизяном — его личное дело»

Гаджиев прокомментировал решение Тикнизяна сменить спортивное гражданство
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Армении.

«Это его сугубо личное дело, особенно в ситуации, когда российские клубы и сборные не имеют возможности участвовать в официальных играх. Кроме того, многие игроки, которые не попадали в сборную России, играли и в прошлом за другие команды. К примеру, в «Анжи» был Руслан Агаларов — он в российскую сборную никак не мог попасть, зато сыграл одну игру за сборную Узбекистана. Тогда как раз там был главным тренером россиянин Владимир Сальков. Я не вижу в этом ничего такого. Это личное дело каждого человека. Другое дело, если бы мы были участниками турнира, он был бы нашим лидером. А так, он — этнический армянин. Пусть играет», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19910725.shtml?updated
Футбол
Гаджи Гаджиев
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