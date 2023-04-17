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Гаджиев надеется, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что «Локомотиву» стоит продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба — хороший игрок для нашей лиги. Уверенность в этом не пропадала никогда. Он парень с характером, боец. Это он показывал на протяжение всей своей карьеры, на его долю выпало немало испытаний. Понятно, что Артем возрастной футболист. Это может стать единственным препятствием на пути к подписанию нового долгосрочного соглашения. Тут надо ориентироваться не на цифры в паспорте, а на то, что Дзюба показывает на поле. Так что будут отталкиваться лишь от состояния здоровья игрока. Надеюсь, что нынешние руководители клуба продлят с ним контракт. Это было бы самым правильным решением. Нападающий смог вписаться в коллектив, органично смотрится. Зачем разрушать эту химию?» — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел шесть матчей за «Локомотив» в РПЛ, отметился шестью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-nadeyus-chto-lokomotiv-prodlil-kontrakt-s-dzyuboy-eto-byilo-byi-pravilnoe-reshenie
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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