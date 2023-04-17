Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:24

Булыкин высказался об отставках тренеров в текущем сезоне чемпионата России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о частых сменах тренеров в клубах РПЛ по ходу текущего чемпионата.

«Я специально не сравнивал количество тренерских отставок в нынешнем сезоне с предыдущими. Но думаю, что подобное происходит всегда. Руководство многих клубов недовольно результатами, и это приводит к расставанию с наставниками. Это неотъемлемая часть футбола», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Только после возобновления чемпионата России в «Торпедо» Андрея Талалаева сменил Жозеп Клотет, в «Сочи» пост Курбана Бердыева занял Дмитрий Хохлов, в «Химках» на место Спартака Гогниева пришел Талалаев, а главным тренером «Пари НН» стал Сергей Юран, который заменил Артема Горлова.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10805555-bulykin-vyskazalsya-ob-otstavkah-trenerov-v-nyneshnem-sezone-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хиддинк: «Не знаю, есть ли сейчас в России талантливые игроки»

Гаджиев надеется, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой